Як українок у Німеччині заманюють у проституцію

Працівниці берлінського борделю. Фото ілюстративне: Hannibal Hanschke/ REUTERS

Серед усіх країн Європи найбільший ринок послуг для дорослих зафіксовано у Німеччині. Зазвичай цю роботу виконують жінки-іноземки, які здебільшого працюють нелегально, але в пріоритеті у німців серед представниць найдавнішої професії у світі — українки та росіянки.

Про це йдеться в розслідуванні від Deutsche Welle.

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Вивіски борделів у Франкфурті-на-Майні. Джерело: Boris Roessler/dpa

Журналістки видання в рамках розслідування зв’язалися з понад двадцятьма посередниками ескорт-агенцій, які через оголошення розшукують дівчат 18-35 років, а в одній — навіть до 45 років. Головними умовами вказано "привабливу" та "доглянуту" зовнішність. За статеві контакти з 6-10 чоловіками на день за годину пропонують 120-250 євро. А інколи дівчатам обіцяють до 15 тисяч євро на місяць готівкою та безкоштовне проживання у Німеччині.

Сайти з пошуку дорослих розваг містять також інформацію та фото дівчат з великими пачками валюти. Проте німецькі журналісти встановили, що кожен десятий такий сайт містить стокові фото дівчат з абсолютно вигаданими іменами, де зустрічаються й "анкети" українок.

Аналіз 45 тисяч оголошень встановив, що вони спрямовані на залучення молодих громадянок з Румунії, Болгарії, Польщі та Угорщини, "обіцяючи" безкоштовне житло та ледь не золоті гори, які натомість виявляються сексуальною експлуатацією.

На українок з'явився попит через війну

Вікна мюнхенського борделю. Джерело: Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

Під кінець 2022 року Федеральне статистичне відомство повідомило про офіційно зареєстрованих 28 280 дівчат легкої поведінки, де кожна десята має паспорт ФРН. Переважна більшість серед них, румунки, болгарки та іспанки. А з початку повномасштабного вторгнення РФ до України запит на українок зріс на 600%, тоді як дані про росіянок німецьке відомство не надало. Така робота, як вказують журналісти, офіційно в Німеччині не заборонена, але вимагає сплати податків.

Допомагати стає все складніше

Дівчина біля Бохумського борделю. Джерело: Ingo Otto/FUNKE

Проте через переважну нелегальність іноземні ескорт-працівниці в Німеччині позбавлені права на медицину та захист. За словами глави консультаційного центру захисту жінок у сфері послуг для дорослих Amalie Астрід Ференбах, жінки йдуть в цю професію, зіштовхнувшись з бідністю та безробіттям.

Додатково представницям найдавнішої професії не завжди можуть допомогти з найнеобхіднішим німецькі волонтери. За словами спікерки гамбурзького волонтерського центра Sperrgebiet Анне Віркхорст, така ситуація спостерігається переважно онлайн, оскільки волонтерам відомо, що переважну кількість профілів дівчат контролюють не вони особисто.

"Ми не можемо поговорити з жінками, можливо, їхні анкети, як і самі сайти, не ними управляються. Ми пишемо, але не знаємо, чи можуть вони отримати наше повідомлення", – сказала Віркхорст.

Нагадаємо, раніше у Німеччині за останні десять років майже вдвічі зросла кількість смертей через передозування наркотиками, зокрема — кокаїном.

Водночас міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн закликав уряд ФРН не виплачувати соцдопомогу українським чоловікам призовного віку.