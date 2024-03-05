Как относятся украинцы к контролю информации в интернет-источниках со стороны власти — опрос

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения по поводу отношения граждан к контролю информации в интернет-источниках со стороны власти. На этот ответ дали ответ 1 052 респондента.

Об этом сообщил Киевский международный институт социологии во вторник, 5 марта.

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Отношение украинцев к контролю информации в интернет-источниках

В Украине время от времени обсуждают вопросы обеспечения информационной безопасности и необходимости более активного вмешательства государства в функционирование интернет-ресурсов, особенно учитывая тот факт, что большинство населения получает информацию именно из этих источников. Большое внимание также уделяют вопросу безопасности информации в популярном среди украинцев мессенджере Telegram.

У людей спросили, стоит ли государству более активно контролировать информацию в интернет-источниках.

По состоянию на 2024 год больше тех, кто воспринимает попытки более активных действий государства по интернет-источникам как ограничение прав и свобод — 49%. Однако до 44% снизилась доля тех, кто считает для укрепления безопасности стоило бы более активно контролировать информацию в интернет-источниках.

Отношение украинцев к контролю информации в интернет-источниках Фото: КМИС

Среди пользователей Telegram-каналов 43% согласны с идеей, что государство должно активнее контролировать информацию в интернете для укрепления защиты от угрозы извне. Между тем среди тех, кто не использует их, 46% считают такие действия государства ограничением прав и свобод граждан.

Отсутствие связи между отношением к Telegram-каналам и их использованием, вероятно, объясняется тем, что спрашивалось не об их закрытии, а о контроле. Респонденты, возможно, предполагали, что это не касается их, поскольку они используют "правильные" каналы или сайты.

Отношение украинцев к контролю информации в интернет-источниках Фото: КМИС

Во всех регионах мнения разделились и много как тех, кто поддерживает, так и тех, кто не поддерживает более активную деятельность государства.

Отношение украинцев к контролю информации в интернет-источниках Фото: КМИС

"Важно помнить, что общественное мнение может ошибаться. Среднестатистическим гражданам часто не хватает необходимой информации и экспертности для оценки важности тех или иных решений. Впрочем, в демократических обществах невозможно игнорировать общественность и отмахиваться от нее. Успех сложных решений и действий в значительной степени зависит от конструктивного взаимодействия и коммуникации с общественностью. Поэтому важно иметь открытую и искреннюю коммуникацию между властью и общественностью", — говорится в сообщении.

Напомним, КМИС провел опрос среди украинцев по поводу того, какие, по их мнению, главные факторы для победы в войне с Россией. Большинство респондентов, а именно 57%, считают, что главным условием для окончания войны является военная и финансовая помощь от стран-союзников, а также применение санкций против России.

Также в Украине был проведен опрос по вступлению страны в ЕС. Около 84,3% поддерживают такое решение.