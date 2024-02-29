Українці назвали головні умови для перемоги у війні з Росією

Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування серед українців щодо того, які, на їхню думку, головні фактори для перемоги у війні з Росією. Більша частина респондентів, а саме 57%, вважає, що головною умовою для закінчення війни є військова та фінансова допомога від країн-союзників, а також застосування санкцій проти Росії.

Результати опитування опублікував КМІС в четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Головні фактори, які українці вважають важливими для перемоги у війні з РФ

На вибір респондентів було подано три варіанти відповідей. Близько 33% українців також вважають, що важливим є прозорість діяльності влади держави, ще 32% називають фактор відсутності конфліктів у політичного керівництва та військового командування країни. Також 26% називають необхідною прозорість діяльності влади.

Інші 22% опитаних переконані, що Україні може допомогти створення зв'язків між владою та опозицією. Трохи менший відсоток, 21% українців, вважає, що зупинка підтримки Росії її союзниками допоможе Україні перемогти у війні. Значно менше, 16%, респондентів вказують на важливість збільшення ефективності роботи військового командування. І лише 8% вірять, що Україні зможе допомогти російська опозиція, яка може дестабілізувати ситуацію в РФ.

Також 7% українців готові надати право військово-політичному керівництву порушувати закони для швидкого ухвалення рішень.

Результати опитування. Джерело: КМІС

Заступник директора КМІС Антон Грушецький наголосив, що більша частина українського народу розуміє критичну важливість надання Україні допомоги із Заходу.

"Те, що оптимізм українців стає все більш стриманим, є прямим наслідком проблем зі стабільним та достатнім постачанням озброєння від західних союзників (особливо тривожною для українців є ситуація в США)", — підкреслив Грушецький.

Нагадаємо, в Україні провели опитування щодо вступу країни в ЄС. Близько 84,3% підтримують таке рішення.

Додамо, більшість українців вірять у перемогу України у війні проти Росії. За даними дослідження, 89% респондентів вірять у закінчення війни.