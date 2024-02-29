Українці назвали головні умови для перемоги у війні з Росією
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування серед українців щодо того, які, на їхню думку, головні фактори для перемоги у війні з Росією. Більша частина респондентів, а саме 57%, вважає, що головною умовою для закінчення війни є військова та фінансова допомога від країн-союзників, а також застосування санкцій проти Росії.
Результати опитування опублікував КМІС в четвер, 29 лютого.
Головні фактори, які українці вважають важливими для перемоги у війні з РФ
На вибір респондентів було подано три варіанти відповідей. Близько 33% українців також вважають, що важливим є прозорість діяльності влади держави, ще 32% називають фактор відсутності конфліктів у політичного керівництва та військового командування країни. Також 26% називають необхідною прозорість діяльності влади.
Інші 22% опитаних переконані, що Україні може допомогти створення зв'язків між владою та опозицією. Трохи менший відсоток, 21% українців, вважає, що зупинка підтримки Росії її союзниками допоможе Україні перемогти у війні. Значно менше, 16%, респондентів вказують на важливість збільшення ефективності роботи військового командування. І лише 8% вірять, що Україні зможе допомогти російська опозиція, яка може дестабілізувати ситуацію в РФ.
Також 7% українців готові надати право військово-політичному керівництву порушувати закони для швидкого ухвалення рішень.
Заступник директора КМІС Антон Грушецький наголосив, що більша частина українського народу розуміє критичну важливість надання Україні допомоги із Заходу.
"Те, що оптимізм українців стає все більш стриманим, є прямим наслідком проблем зі стабільним та достатнім постачанням озброєння від західних союзників (особливо тривожною для українців є ситуація в США)", — підкреслив Грушецький.
Нагадаємо, в Україні провели опитування щодо вступу країни в ЄС. Близько 84,3% підтримують таке рішення.
Додамо, більшість українців вірять у перемогу України у війні проти Росії. За даними дослідження, 89% респондентів вірять у закінчення війни.
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