Украинцы назвали главные условия для победы в войне с Россией

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос среди украинцев относительно того, какие, по их мнению, главные факторы для победы в войне с Россией. Большинство респондентов, а именно 57%, считают, что главным условием для окончания войны является военная и финансовая помощь от стран-союзников, а также применение санкций против России.

Результаты опроса опубликовал КМИС в четверг, 29 февраля.

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Главные факторы, которые украинцы считают важными для победы в войне с РФ

На выбор респондентов было представлено три варианта ответов. Около 33% украинцев также считают, что важна прозрачность деятельности власти государства, еще 32% называют фактор отсутствия конфликтов у политического руководства и военного командования страны. Также 26% называют необходимым прозрачность деятельности власти.

Остальные 22% опрошенных убеждены, что Украине может помочь создание связей между властью и оппозицией. Чуть меньший процент, 21% украинцев, считает, что прекращение поддержки России ее союзниками поможет Украине победить в войне. Значительно меньше, 16%, респондентов указывают на важность увеличения эффективности работы военного командования. И только 8% верят, что Украине сможет помочь российская оппозиция, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ.

Также 7% украинцев готовы предоставить право военно-политическому руководству нарушать законы для скорейшего принятия решений.

Результаты опроса. Источник: КМИС

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что большая часть украинского народа понимает критическую важность предоставления Украине помощи с Запада.

"То, что оптимизм украинцев становится все более сдержанным, является прямым следствием проблем со стабильной и достаточной поставкой вооружения от западных союзников (особенно тревожна для украинцев ситуация в США)", — подчеркнул Грушецкий.

Напомним, в Украине провели опрос относительно вступления страны в ЕС. Около 84,3% поддерживают такое решение.

Добавим, большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. По данным исследования, 89% респондентов верят в окончание войны.