Як ставляться українці до контролю інформації в інтернет-джерелах з боку влади — опитування

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки щодо ставлення громадян до контролю інформації в інтернет-джерелах з боку влади. На це відповідь дали відповідь 1 052 респонденти.

Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології у вівторок, 5 березня.

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Ставлення українців до контролю інформації в інтернет-джерелах

В Україні час від часу обговорюють питання щодо забезпечення інформаційної безпеки та необхідності активнішого втручання держави у функціонування інтернет-ресурсів, особливо враховуючи той факт, що більшість населення отримує інформацію саме з цих джерел. Велику увагу також приділяють питанню безпеки інформації в популярному серед українців месенджері Telegram.

У людей запитали, чи варто державі більш активно контролювати інформацію в інтернет-джерелах.

Станом на 2024 рік більше тих, хто сприймає спроби активніших дій держави щодо інтернет-джерел як обмеження прав і свобод — 49%. Однак до 44% зменшилася частка тих, хто вважає для зміцнення безпеки варто було б більш активно контролювати інформацію в інтернет-джерелах.

Ставлення українців до контролю інформації в інтернет-джерелах. Фото: КМІС

Серед користувачів Telegram-каналів 43% погоджуються з ідеєю, що держава має активніше контролювати інформацію в інтернеті для зміцнення захисту від загрози ззовні. Тим часом серед тих, хто не використовує їх, 46% вважають такі дії держави обмеженням прав і свобод громадян.

Відсутність зв'язку між ставленням до Telegram-каналів та їх використанням, ймовірно, пояснюється тим, що запитувалося не про їх закриття, а про контроль. Респонденти, можливо, припускали, що це не стосується їх, оскільки вони використовують "правильні" канали або сайти.

Ставлення українців до контролю інформації в інтернет-джерелах. Фото: КМІС

У всіх регіонах думки розділилися, і багато як тих, хто підтримує, так і тих, хто не підтримує більш активну діяльність держави.

Ставлення українців до контролю інформації в інтернет-джерелах. Фото: КМІС

"Важливо пам’ятати, що громадська думка може помилятися. Пересічним громадянам часто бракує необхідної інформації та експертності для оцінки важливості тих або інших рішень. Утім, у демократичних суспільствах неможливо ігнорувати громадськість і відмахуватися від неї. Успіх складних рішень і дій значною мірою залежить від конструктивної взаємодії та комунікації з громадськістю. Тому важливо мати відкриту та щиру комунікацію між владою та громадськістю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, КМІС провів опитування серед українців щодо того, які, на їхню думку, головні фактори для перемоги у війні з Росією. Більша частина респондентів, а саме 57%, вважає, що головною умовою для закінчення війни є військова та фінансова допомога від країн-союзників, а також застосування санкцій проти Росії.

Також в Україні провели опитування щодо вступу країни в ЄС. Близько 84,3% підтримують таке рішення.