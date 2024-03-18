Как оккупанты проводили выборы на Юге Украины

На выборах Путина в Херсонской области. Фото: росСМИ

Россияне обеспечивали голосование жителей оккупированных территорий визитами людей с автоматами. А вот "избирательные участки" в одном из оккупированных городов Юга не открыли из-за успешного удара украинских дронов по зданию "участковой избирательной комиссии".

Об этом Новинам.LIVE рассказал Кирилл П., житель одного из оккупированных россиянами городков Юга Украины.

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Под дулами автоматов

По словам жителя оккупированных территорий, процесс "выборов" начался с голосования "на дому".

Обеспечивали этот процесс люди в военной форме российской армии.

"По улице шли четыре женщины с урной и бюллетенями и четыре солдата-автоматчика — один непосредственно с женщинами, три других немного позади, типа контролировали местность", — рассказал Кирилл.

По его словам, голосовать можно было даже при наличии только украинского паспорта — отсутствие российского гражданства никого из участников процесса не смущало.

Участки не открылись

А вот полноценные "выборы" в городке, расположенном вблизи Запорожской АЭС, не состоялись.

Причиной этого стала атака украинских дронов на здание, где должна была размещаться "участковая избирательная комиссия" оккупантов.

"Из-за этого случая местная оккупационная "власть" срочно позакрывала все остальные участки в городе — и голосование в воскресенье не состоялось. Точнее, оно должно было происходить — говорили, что по улицам должна была ездить специальная машина с представителями УИК и урной, но никто этой машины не видел", - отметил украинец, который с февраля 2022 проживает в оккупации.

Напомним, 10 марта стартовало досрочное голосование за президента РФ во временно оккупированном Мариуполе. Оно прошло с 10 по 14 марта.

Более двух тысяч российских членов избиркомов так называемой "ЛНР" около 20 суток призвали граждан в Луганской области голосовать за Владимира Путина. Они заявили, что якобы 92,4% населения согласились голосовать на выборах.

А в Новой Каховке, по словам официального украинского мэра этого города, российская "власть" начала выборы еще в конце февраля.