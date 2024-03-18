Как оккупанты проводили выборы на Юге Украины
Россияне обеспечивали голосование жителей оккупированных территорий визитами людей с автоматами. А вот "избирательные участки" в одном из оккупированных городов Юга не открыли из-за успешного удара украинских дронов по зданию "участковой избирательной комиссии".
Об этом Новинам.LIVE рассказал Кирилл П., житель одного из оккупированных россиянами городков Юга Украины.
Под дулами автоматов
По словам жителя оккупированных территорий, процесс "выборов" начался с голосования "на дому".
Обеспечивали этот процесс люди в военной форме российской армии.
"По улице шли четыре женщины с урной и бюллетенями и четыре солдата-автоматчика — один непосредственно с женщинами, три других немного позади, типа контролировали местность", — рассказал Кирилл.
По его словам, голосовать можно было даже при наличии только украинского паспорта — отсутствие российского гражданства никого из участников процесса не смущало.
Участки не открылись
А вот полноценные "выборы" в городке, расположенном вблизи Запорожской АЭС, не состоялись.
Причиной этого стала атака украинских дронов на здание, где должна была размещаться "участковая избирательная комиссия" оккупантов.
"Из-за этого случая местная оккупационная "власть" срочно позакрывала все остальные участки в городе — и голосование в воскресенье не состоялось. Точнее, оно должно было происходить — говорили, что по улицам должна была ездить специальная машина с представителями УИК и урной, но никто этой машины не видел", - отметил украинец, который с февраля 2022 проживает в оккупации.
Напомним, 10 марта стартовало досрочное голосование за президента РФ во временно оккупированном Мариуполе. Оно прошло с 10 по 14 марта.
Более двух тысяч российских членов избиркомов так называемой "ЛНР" около 20 суток призвали граждан в Луганской области голосовать за Владимира Путина. Они заявили, что якобы 92,4% населения согласились голосовать на выборах.
А в Новой Каховке, по словам официального украинского мэра этого города, российская "власть" начала выборы еще в конце февраля.
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