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Як окупанти проводили вибори на Півдні України

18 березня 2024 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як окупанти проводили вибори на Півдні України
На "виборах Путіна" у Херсонській області. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни забезпечували голосування мешканців окупованих територій візитами людей з автоматами. А от "виборчі дільниці" у одному із окупованих міст Півдня не відкрили через успішний удар українських дронів по будівлі "дільничної виборчої комісії".

Про це Новинам.LIVE розповів Кирило П., мешканець одного із окупованих росіянами містечок Півдня України.

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Під дулами автоматів

За словами мешканця окупованих територій, процес "виборів" розпочався з голосування "на дому".

Забезпечували цей процес люди у військовій формі російської армії.

"Вулицею йшли чотири жіночки з урною та бюлетенями та чотири солдати-автоматники — один безпосередньо з жінками, три інші трохи позаду, типу контролювали місцевість", — розповів Кирило.

За його словами, голосувати можна було навіть за наявності лише українського паспорту – відсутність російського громадянства нікого з учасників процесу не бентежила.

Дільниці не відкрилися

А от повноцінні "вибори" у містечку, розташованому поблизу Запорізької АЕС, не відбулися.

Причиною цього стала атака українських дронів на будівлю, де мала розміщуватися "дільнична виборча комісія" окупантів.

"Через цей випадок місцева окупаційна "влада" терміново позакривала всі інші дільниці у місті — і голосування у неділю не відбулося. Точніше, воно мало б відбуватися — казали, що вулицями повинна була їздити спеціальна машина з представниками ДВК та урною, але ніхто цієї машини не бачив", — зазначив українець, який з лютого 2022 року мешкає в окупації.

Нагадаємо, 10 березня стартувало дострокове голосування за президента РФ у тимчасово окупованому Маріуполі. Воно пройшло з 10 до 14 березня.

Понад дві тисячі російських членів виборчкомів так званої "ЛНР" близько 20 діб закликали громадян у Луганській області голосувати за Володимира Путіна. Вони заявили, що нібито 92,4 % населення погодилося голосувати на виборах.

А у Новій Каховці, за словами офіційного українського мера цього місті, російська "влада" розпочала вибори ще наприкінці лютого.

володимир путін
вибори
окупанти
окупація
війна в Україні

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