Грозев заявил, что некоторые журналисты и активисты брали средства от западных фондов и ФСБ

Журналист Христо Грозев. Фото:

Болгарский журналист издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что некоторые украинские активисты и журналисты брали деньги одновременно у западных фондов и российской Федеральной службы безопасности. В то же время, эти лица специализируются на антикоррупционной тематике.

Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram в субботу, 2 марта.

Читайте также:

Скриншот сообщения Цаплиенко

Журналисты брали деньги у ФСБ

Грозев утверждает, что некоторые украинские активисты и журналисты, специализирующиеся на антикоррупционной тематике, брали деньги одновременно и от западных фондов, и от ФСБ.

"Есть очень много людей, которые были политическими активистами в разных пролиберальных организациях, финансирующих западные фонды. Из ФСБ они тоже встречались и получали по меньшей мере деньги", — сказал он.

По его словам, часть из них курировалась ГРУ, но большинство – пятым отделом ФСБ.

Расследователи не видят их активности в пользу российской власти, а наоборот — они занимают довольно проукраинскую позицию.

Грозев предполагает, что возможно у них изменилось "что-то внутри", поэтому он не спешит публиковать фамилий этих людей на данном этапе.

"Потому что, возможно, сейчас они защищают свою страну, взяли деньги, но решили не быть шпионами", — добавил он.

Напомним, 27 февраля польские правоохранители у границы с Беларусью задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Белоруссией.

Затем Ткач рассказал свою версию задержания на польской границе с Беларусью. Он заявил, что силовиков интересовало содержание отснятых кадров, а не причина задержания.

Также мы писали, что редакция "Украинской правды" сделала заявление из-за задержания журналиста Михаила Ткача и его оператора.