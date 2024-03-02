Грозєв заявив, що деякі журналісти та активісти брали кошти від західних фондів та ФСБ

Журналіст Христо Грозєв. Фото:

Болгарський журналіст видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що деякі українські активісти та журналісти брали гроші одночасно в західних фондів та російської Федеральної служби безпеки. Водночас ці особи спеціалізуються на антикорупційній тематиці.

Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram у суботу, 2 березня.

Читайте також:

Скриншот допису Цаплієнка

Журналісти брали гроші в ФСБ

Так, Грозєв стверджує, що деякі українські активісти та журналісти, які спеціалізуються на антикорупційній тематиці, брали гроші одночасно і від західних фондів, і від ФСБ.

"Є дуже багато людей, які були політичними активістами в різних проліберальних організаціях, які фінансують західні фонди. З ФСБ вони теж зустрічалися й одержували щонайменше гроші", — сказав він.

За його словами, частина з них курувалася ГРУ, але більшість — п'ятим відділом ФСБ.

Наразі розслідувачі не бачать їхньої активності на користь російської влади, а навпаки — вони займають доволі проукраїнську позицію.

Грозєв припускає, що, можливо, у них змінилося "щось всередині", тому він не поспішає публікувати прізвищ цих людей на даному етапі.

"Тому що, можливо, зараз вони захищають свою країну, взяли гроші, але вирішили не бути шпигунами", — додав він.

Нагадаємо, 27 лютого польські правоохоронці біля кордону з Білоруссю затримали українського журналіста Михайла Ткача разом з оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією та Білоруссю.

Згодом Ткач розповів свою версію затримання на польському кордоні з Білоруссю. Він заявив, що силовиків цікавив зміст відзнятих кадрів, а не причина затримання.

Також ми писали, що редакція "Української правди" зробила заяву через затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора.