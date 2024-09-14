Джо Байден просит Конгресс продлить срок действия помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Mike Segar

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой продлить действие президентских полномочий по сокращению вооружения в Украине до 2025 года. Он хочет, чтобы Украине успели выделить еще 5,9 миллиарда долларов, прежде чем срок действия программы истечет.

Об этом сообщает The Hill.

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В рамках программы для помощи Украине во время войны остались средства в сумме почти 5,9 млрд долларов, однако срок действия финансового года истекает. Байден просит продлить действие президентской программы полномочий, что позволит ему самостоятельно распорядиться этими деньгами для передачи Украине военной помощи. Срок использования этих денег истекает в конце этого месяца.

"У нас осталось 5,9 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий по сокращению военного присутствия в Украине, все эти средства, кроме 100 миллионов долларов, истекают в конце финансового года", — сообщил генерал-майор Пэт Райдер.

Политикам США приходится искать способы решений, как сделать так, чтобы эти почти 6 млрд долларов были доступны Украине после начала нового финансового года, который начнется 1 октября.

Администрация Байдена уже использовала президентские полномочия по сокращению вооружений для быстрой поставки оружия в Украину непосредственно из составов Министерства обороны. Таким образом, Пентагон мог вывозить старую военную технику и обновлять свои запасы. Впрочем, объемы потребностей Украины все увеличиваются, а чтобы Пентагон не остался без оружия, помощь оказывают дозировано.

В начале августа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче Украине 250 млн долларов военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, противотанковое вооружение, боевые машины Bradley и другая техника.

Если Байдену удастся уговорить Конгресс, Украина может оказывать военную помощь небольшими частями несколько раз в месяц. В случае отсутствия продления срока действия программы администрация Байдена могла бы объявить о предоставлении военной помощи Украине на сумму 5,8 млрд долларов до 1 октября, а затем использовать оставшийся год для отправки оборудования, однако это не лучший вариант.

Помощник Байдена пояснил, что выделение 5,8 млрд долларов может быть юридически сложным — нет органа власти, который позволил бы немедленную передачу оружия, которого нет на складе или если оно в избытке.

Если все же остаток помощи на 5,9 млрд "сгорит", в распоряжении администрации Байдена останется еще почти 3 млрд долларов на PDA, которые были обнаружены в результате бухгалтерской ошибки Пентагона при оказании предыдущих пакетов помощи. Их можно будет использовать в пользу Украины.