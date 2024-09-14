Джо Байден просить Конгрес подовжити термін дії допомоги Україні

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Mike Segar

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням продовжити дію президентських повноважень щодо скорочення озброєння в Україні до 2025 року. Він хоче, щоб Україні встигли виділити ще 5,9 мільярда доларів, перш ніж термін дії програми спливе.

Про це повідомляє The Hill.

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В рамках програми для допомоги Україні під час війни залишилися кошти в сумі майже 5,9 млрд доларів, однак термін дії фінансового року збігає. Тож Байден просить продовжити дію президентської програми повноважень, що дозволить йому самотужки розпорядитися цими грошима для передачі Україні військової допомоги. Термін використання цих грошей закінчується наприкінці цього місяця.

"У нас залишилося 5,9 мільярда доларів у рамках президентських повноважень щодо скорочення військової присутності в Україні, всі ці кошти, окрім 100 мільйонів доларів, закінчуються наприкінці фінансового року", — повідомив генерал-майор Пет Райдер.

Політикам США доводиться шукати способи рішень, як зробити так, щоб ці майже 6 млрд доларів були доступними для України після початку нового фінансового року, який почнеться 1 жовтня.

Адміністрація Байдена вже використовувала президентські повноваження на скорочення озброєнь для швидкого постачання зброї в Україну безпосередньо зі складів Міністерства оборони. Таким чином Пентагон міг вивозити стару військову техніку та оновлювати свої запаси. Втім обсяги потреб України дедалі більшають, тож, аби Пентагон не залишився без зброї, допомогу надають дозовано.

На початку серпня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про передачу Україні 250 млн доларів військової допомоги. Туди увійшли ракети для ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, протитанкове озброєння, бойові машини Bradley та інша техніка.

Якщо Байдену вдасться вмовити Конгрес, Україні можуть надавати військову допомогу невеликими частинами кілька разів за місяць. У разі відсутності продовження терміну дії програми адміністрація Байдена могла б оголосити про надання військової допомоги Україні на суму 5,8 млрд доларів до 1 жовтня, а потім використати решту року для відправлення обладнання, проте це не найкращий варіант.

Помічник Байдена пояснив, що виділення 5,8 млрд доларів може бути юридично складним — нема органу влади, який дозволив би негайну передачу зброї, якої немає на складі чи яка є у надлишку.

Якщо все ж залишок допомоги на 5,9 млрд "згорить", в розпорядженні адміністрації Байдена залишиться ще майже 3 млрд доларів на PDA, які знайшли внаслідок бухгалтерської помилки Пентагону при наданні попередніх пакетів допомоги. Їх можна буде використати на користь України.