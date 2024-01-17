Гринкевичу объявили еще одно подозрение в СИЗО

Бизнесмен Игорь Гринкевич. Фото: "Феникс Слово"

Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора объявило еще одно подозрение скандальному бизнесмену Игорю Гринкевичу. Сейчас он находится в СИЗО.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Читайте также:

Новое подозрение Гринкевичу

Источник издания рассказал, что Гринкевича, директоров предприятий и представителя компании подозревают в нанесении государственному бюджету Украины ущерба на почти миллиард гривен.

Им сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией.

В правоохранительных органах рассказали, что все фигуранты задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Офисе генпрокурора Украины подтвердили эту информацию.

"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении пяти участникам преступной организации — бенефициару трех предприятий, директорам и представителю этих предприятий", — говорится в сообщении.

Правоохранители и фигурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Правоохранители и фигурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Что известно по делу Игоря Гринкевича

В конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ГБР. Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Кроме того, семья бизнесмена и сам Игорь Гринкевич, вероятно, причастны к разворовыванию более миллиарда гривен. Эти деньги планировалось выделить на нужды украинских военных, а именно на одежду для воинов. Поэтому три компании Гринкевичей получили от Минобороны полтора миллиарда гривен для того, чтобы они поставляли одежду для военных.

Напомним, Роман Гринкевич, сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, впервые выступил с заявлением о возможной противоправной деятельности отца в Министерстве обороны. Он заявил, что его семья всегда действовала в рамках действующего законодательства Украины.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.

Правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Его подозревают в разворовывании денег на нужды бойцов ВСУ.

В Государственном бюро расследований сообщили, что против бизнесмена Игоря Гринкевича есть еще одно производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.