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В Міноборони розпочали перевірку контрактів Гринкевичів з компаніями

12 січня 2024 13:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Міноборони розпочали перевірку контрактів Гринкевичів з компаніями
Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністерство оборони України проводить аудит всіх угод з компаніями, які пов'язані з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем. Перевірку розпочали на тлі розтрати коштів, які повинні були спрямуватися на одяг для Збройних сил України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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Заступник міністра підкреслив, що компанії, які афільовані до родини Гринкевичів зірвали постачання для ЗСУ по 23 контрактам. За його словами, збитки складають понад 1,5 млрд гривень.

Після проведення аудиту в Міноборони виявили, що угоди на постачання військового одягу були укладені ще на початку минулого року. Зазначається, що вони були узгоджені за схемою прямих договорів і одноосібного прийняття рішень. Відповідно дві посадові особи, що пов'язані з цим контрактом і раніше працювали в міністерстві, вже знаходяться під слідством.

"Крім того, афільована до родини Гринкевича компанія виграла один лот на постачання харчів військовим у двох областях, це вже на відкритих торгах в системі ProZorro. Нам стало відомо що ДБР арештувало майно та рахунки цього підприємця і це вже зміна істотних умов договору, тому Міноборони звернулось з офіційним запитом до ДБР про підтвердження даної інформації аби мати змогу діяти, розірвати контракти, очікуємо на відповідь", — зауважив Кліменков.

Нагадаємо, Агенство з розшуку та менеджменту активів знайшло елітне майно бізнесмена Ігоря Гринкевича. Також були виявлені активи у його родичів та спільників. 

Додамо, підприємець та бізнесмен Ігор Гринкевич сьогодні не має статусу підозрюваного у справі про постачання товарів для ЗСУ. Наразі немає змоги встановити, що ця людина причетна до якогось злочину.

Міноборони
корупція
Україна
компанії
контракт
Ігор Гринкевич

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