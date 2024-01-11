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В ДБР пояснили статус Гринкевича у справі щодо постачання товарів для ЗСУ

11 січня 2024 21:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ДБР пояснили статус Гринкевича у справі щодо постачання товарів для ЗСУ
Підприємець Ігор Гринкевич. Фото: Фенікс Слово
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Підприємець та бізнесмен Ігор Гринкевич сьогодні не має статусу підозрюваного у справі про постачання товарів для Збройних сил України. Наразі немає змоги встановити, що ця людина причетна до якогось злочину.

Про це заявила в ефірі Радіо Свобода радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

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Справа Ігоря Гринкевича

"Але це не означає, що ми не почуємо про статус підозрюваного у найближчі дні. Написати в соцмережах набагато простіше, ніж юридично довести, що людина підозрюється у тому чи іншому злочині", — сказала Сапьян.

Львівський підприємець і один з найбільших постачальників Міноборони зараз у СІЗО через спробу передати хабар одному із топпосадовців ДБР.

Міноборони розірвали з ним всі контракти, крім одного.

Що відомо по справі Ігоря Гринкевича

Наприкінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабар посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Крім того, родина бізнесмена та сам Ігор Гринкевич, ймовірно, причетні до розкрадання понад мільярда гривень. Ці гроші планувалося виділити на потреби українських військових, а саме на одяг для воїнів. Тому три компанії Гринкевичів отримали від Міноборони півтора мільярда гривень для того, щоб вони постачали одяг для військових.

Нагадаємо, Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, вперше виступив з заявою щодо можливої протиправної діяльності батька у Міністерстві оборони. Він заявив, що його родина завжди діяла в рамках чинного законодавства України.

Додамо, голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами.

ДБР
ЗСУ
корупція
Україна
Ігор Гринкевич

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