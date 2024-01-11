В ГБР объяснили статус Гринкевича по делу о поставках товаров для ВСУ

Предприниматель Игорь Гринкевич. Фото: Феникс Слово

Предприниматель и бизнесмен Игорь Гринкевич на данный момент не имеет статуса подозреваемого в деле поставки товаров для Вооруженных сил Украины. Пока нет возможности установить, что этот человек причастен к какому-либо преступлению.

Об этом заявила в эфире Радио Свобода советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

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Дело Игоря Гринкевича

"Но это не значит, что мы не услышим о статусе подозреваемого в ближайшие дни. Написать в соцсетях гораздо проще, чем юридически доказать, что человек подозревается в том или ином преступлении", — сказала Сапьян.

Львовский предприниматель и один из крупнейших поставщиков Минобороны сейчас в СИЗО из-за попытки передать взятку одному из топ-чиновников ГБР.

Минобороны разорвали с ним все контракты, кроме одного.

Что известно по делу Игоря Гринкевича

В конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ГБР. Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Кроме того, семья бизнесмена и сам Игорь Гринкевич, вероятно, причастны к хищению более миллиарда гривен. Эти деньги планировалось выделить на нужды украинских военных, а именно на одежду для воинов. Поэтому три компании Гринкевич получили от Минобороны полтора миллиарда гривен для того, чтобы они поставляли одежду для военных.

Напомним, Роман Гринкевич, сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, впервые выступил с заявлением о возможной противоправной деятельности отца в Министерстве обороны. Он заявил, что его семья всегда действовала в рамках действующего законодательства Украины.

Добавим, глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.