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В Минобороны приступили к проверке контрактов Гринкевичей с компаниями

12 января 2024 13:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Минобороны приступили к проверке контрактов Гринкевичей с компаниями
Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министерство обороны Украины проводит аудит всех соглашений с компаниями, связанными со львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем. Проверку начали на фоне растраты средств, которые должны были выделится на одежду для Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

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Замминистра подчеркнул, что компании, аффилированные к семье Гринкевичей, сорвали поставки для ВСУ по 23 контрактам. По его словам, ущерб составляет более 1,5 млрд гривен.

После проведения аудита в Минобороны обнаружили, что соглашения на поставку военной одежды были заключены еще в начале прошлого года. Отмечается, что они согласованы по схеме прямых договоров и единоличного принятия решений. Соответственно два должностных лица, связанных с этим контрактом и ранее работавших в министерстве, уже находятся под следствием.

"Кроме того, аффилированная к семье Гринкевича компания выиграла один лот на поставку продовольствия военным в двух областях, это уже на открытых торгах в системе ProZorro. Нам стало известно, что ГБР арестовало имущество и счета этого предпринимателя и это уже изменение существенных условий договора, поэтому Минобороны обратилось с официальным запросом в ГБР о подтверждении данной информации, чтобы иметь возможность действовать, расторгнуть контракты, ожидаем ответа", — отметил Клименков.

Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов нашло элитное имущество бизнесмена Игоря Гринкевича. Также были обнаружены активы у его родственников и сообщников.

Добавим, что предприниматель и бизнесмен Игорь Гринкевич сегодня не имеет статуса подозреваемого по делу о поставках товаров для ВСУ. Пока нет возможности установить, что этот человек причастен к какому-либо преступлению.

Минобороны
коррупция
Украина
компании
контракт
Игорь Гринкевич

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