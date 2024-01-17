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Гринкевичу оголосили ще одну підозру у СІЗО

17 січня 2024 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гринкевичу оголосили ще одну підозру у СІЗО
Бізнесмен Ігор Гринкевич. Фото: "Фенікс Слово"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генпрокурора оголосило ще одну підозру скандальному бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Наразі він перебуває у СІЗО.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Джерело видання розповіло, що Гринкевича, директорів підприємств та представника компанії підозрюють у завданні державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

Їм повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

У правоохоронних органах розповіли, що всі фігуранти затримані. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

В Офісі генпрокурора України підтвердили цю інформацію.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру пʼятьом учасникам злочинної організації – бенефіціару трьох підприємств, директорам та представнику цих підприємств", — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці та фігурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Правоохоронці та фігурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Допис Офіса генпрокурора. Фото: скриншот

Що відомо по справі Ігоря Гринкевича

Наприкінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабар посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Крім того, родина бізнесмена та сам Ігор Гринкевич, ймовірно, причетні до розкрадання понад мільярда гривень. Ці гроші планувалося виділити на потреби українських військових, а саме на одяг для воїнів. Тому три компанії Гринкевичів отримали від Міноборони півтора мільярда гривень для того, щоб вони постачали одяг для військових.

Нагадаємо, Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, вперше виступив з заявою щодо можливої протиправної діяльності батька у Міністерстві оборони. Він заявив, що його родина завжди діяла в рамках чинного законодавства України.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами.

Правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його підозрюють у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що проти бізнесмена Ігоря Гринкевича є ще одне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. 

скандал
ДБР
Офіс генерального прокурора
СІЗО
бізнес
підозра
Ігор Гринкевич

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