Google выплатит 350 млн долларов по делу об утечке личных данных пользователей

Дом Google в Лас-Вегасе. Иллюстративное фото: REUTERS/Steve Marcus

В компании Google согласились выплатить 350 миллионов долларов США для того, чтобы урегулировать судебный иск через несколько лет после инцидента, когда из-за недостатка в системе безопасности личные данные пользователей веб-сайта соцсети Google Plus, которого уже не существует, попали в Интернет. Такое соглашение было достигнуто через несколько недель после того, как компания удовлетворила еще один иск, поданный пользователями веб-браузера Chrome, где их информация отслеживалась даже, если они включали приватный режим.

Об этом 5 февраля сообщил The Washington Post.

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"Люди, купившие акции Google с 23 апреля 2018 по 30 апреля 2019 года, смогут подать заявку на получение доли возмещения, согласно представлению в суд Северного округа Калифорнии. Инвесторы, имеющие на это право, получат уведомление по почте, а также будет создан веб-сайт с информацией", — говорится в заявлении.

Что известно о судебном иске против компании

В 2018 году компании Google стало известно, что ее системы в течение лет передавали данные миллионов пользователей сайта Google Plus для внешних разработчиков, однако руководство компании не сообщало об этом обществу или акционерам.

"Во внутренней записке Google того времени отмечалось, что если о пробеле в системе безопасности станет известно, компания может подвергнуться такой же проверке, как и Facebook в связи с использованием ее данных компанией Cambridge Analytica на выборах 2016 года. Через несколько месяцев газета Wall Street Journal сообщила о потенциальной утечке данных, что привело к резкому падению акций компании и вызвало волну негативных сообщений в СМИ", — отметили в материале.

Выплатила ли компания средства для пользователей

После чего начались судебные иски и уже в 2018 году компания удовлетворила общий иск пользователей, данные которых пострадали на 7,5 млн долларов. Однако подавляющая часть людей, подавших иск, смогли получить всего несколько долларов.

"Мы регулярно обнаруживаем и исправляем проблемы с программным обеспечением, раскрываем информацию о них и серьезно относимся к этим проблемам. Этот вопрос касается больше не существующего продукта, и мы рады, что он решен", — заверил представитель Google Хосе Кастаньеда.

Напомним, в Нидерландах начали готовиться к прекращению пользования соцсетью Facebook, такое решение связано с безопасностью данных. Сначала чиновники планировали договориться с главой Meta по защите персональной информации, однако переговоры не принесли результата.

Также мы сообщали, что гендиректор Meta Марк Цукерберг извинился перед родителями детей, которые пострадали из-за влияния соцсетей. Это произошло во время слушаний в юридическом комитете Сената США о защите детей от эксплуатации и жестокого обращения в Интернете.