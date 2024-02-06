Google виплатить 350 млн доларів у справі про витік особистих даних користувачів

Будинок Google у Лас-Вегасі. Ілюстративне фото: REUTERS/Steve Marcus

В компанії Google погодилися виплатити 350 мільйонів доларів США для того, аби врегулювати судовий позов через декілька років після інциденту, коли через недолік в системі безпеки особисті дані користувачів веб-сайту соцмережі Google Plus, якого вже не існує, потрапили до Інтернету. Таку угоду було досягнуто за декілька тижнів після того, як компанія задовольнила ще один позов, який подали користувачі веб-браузера Chrome, де їхня інформація відстежувалася навіть, якщо вони вмикали приватний режим.

Про це 5 лютого повідомив The Washington Post.

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"Люди, які купили акції Google з 23 квітня 2018 року по 30 квітня 2019 року, зможуть подати заявку на отримання частки відшкодування, згідно з поданням до суду Північного округу Каліфорнії. Інвестори, які мають на це право, отримають повідомлення поштою, а також буде створено веб-сайт з інформацією", — йдеться в заяві.

Що відомо про судовий позов проти компанії

У 2018 році компанії Google стало відомо, що її системи протягом років передавали дані мільйонів користувачів сайту Google Plus для зовнішніх розробників, проте керівництво компанії не повідомляло про це суспільство або акціонерів.

"У внутрішній записці Google того часу зазначалося, що якщо про прогалину в системі безпеки стане відомо, компанія може піддатися такій же перевірці, як і Facebook у зв'язку з використанням її даних компанією Cambridge Analytica під час виборів 2016 року. Через кілька місяців газета Wall Street Journal повідомила про потенційний витік даних, що призвело до різкого падіння акцій компанії та викликало хвилю негативних повідомлень у ЗМІ", — наголосили у матеріалі.

Чи виплатила компанія кошти для користувачів

Після чого почалися судові позови і вже в 2018 році компанія задовольнила спільний позов користувачів, дані яких постраждали на 7,5 млн доларів. Проте переважна частина людей, які подали позов, змогли отримати лише декілька доларів.

"Ми регулярно виявляємо і виправляємо проблеми з програмним забезпеченням, розкриваємо інформацію про них і серйозно ставимося до цих проблем. Це питання стосується продукту, який більше не існує, і ми раді, що воно вирішене", — запевнив представник Google Хосе Кастаньєда.

Нагадаємо, в Нідерландах розпочали готуватися до припинення користування соцмережею Facebook, таке рішення пов'язано з безпекою даних. Спочатку чиновники планували домовитися з очільником Meta щодо захисту персональної інформації, проте перемовини не дали результату.

Також ми повідомляли, що гендиректор Meta Марк Цукерберг вибачився перед батьками дітей, які постраждали через вплив соцмереж. Це сталося під час слухань в юридичному комітеті Сенату США про захист дітей від експлуатації та жорстокого поводження в Інтернеті.