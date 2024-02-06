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Уряд Нідерландів хоче відмовитись від користування Facebook — що сталося

6 лютого 2024 07:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Уряд Нідерландів хоче відмовитись від користування Facebook — що сталося
Дівчина заходить в додаток Facebook. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Уряд Нідерландів розпочав підготовки до повного припинення користування Facebook, що пов'язано з безпекою даних. Спершу посадовці хотіли домовитися з власницею соцмережі Meta про захист персональних даних, однак переговори нічого не дали.

Про це повідомляє De Telegraaf у понеділок, 5 лютого.

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За даними видання, наразі нідерландський уряд оцінює, в що їм обійдеться відмова від соцмережі.

Державна секретарка уряду Нідерландів Олександра ван Хуффелен стверджує, що вони довгий час занепокоєні тим, як Facebook опрацьовує персональні дані користувачів. За її словами, 2017 року вдалося зафіксувати порушення захисту інформації.

"Уряд Нідерландів провів розслідування ризиків для приватності, пов'язаних із використанням сторінок Facebook", — зазначила ван Хуффелен. 

Вона додала, що в ході розслідування було виявлено серйозні наслідки, про що сказали Meta.

Посадовиця вважає, що після заборони Facebook уряд може також заборонити інші соціальні мережі. Крім того, сама ван Хуффелен вирішила більше не користуватися Twitter.

Нагадаємо, що згідно з результатами дослідження Consumer Reports, вдалося виявити 186 892 компанії, які передали інформацію про користувачів у Facebook. Кожен учасник дослідження мав зв'язок із 2230 компаніями, хоча для деяких цей показник сягав 7000.

Також ми повідомляли, що видання The Economist в матеріалі до 20-річчя Facebook вказало, що роль соцмереж є досі великою, але починає зменшуватися. Журналісти стверджують, що соціальні мережі забирають майже половину часу, який був витрачений в телефоні.

Facebook
соцмережі
Нідерланди
Meta
уряд
заборона

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