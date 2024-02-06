Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Правительство Нидерландов хочет отказаться от пользования Facebook — что произошло arrow

Правительство Нидерландов хочет отказаться от пользования Facebook — что произошло

6 февраля 2024 07:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Правительство Нидерландов хочет отказаться от пользования Facebook — что произошло
Девушка входит в приложение Facebook. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Правительство Нидерландов приступило к подготовке к полному прекращению пользования Facebook, что связано с безопасностью данных. Сначала должностные лица хотели договориться с владелицей соцсети Meta о защите персональных данных, однако переговоры ничего не дали.

Об этом сообщает De Telegraaf в понедельник, 5 февраля.

Читайте также:

В Нидерландах перестают пользоваться Facebook

По данным издания, нидерландское правительство оценивает, во что им обойдется отказ от соцсети.

Государственный секретарь правительства Нидерландов Александра ван Хуффелен утверждает, что они долгое время озабочены тем, как Facebook прорабатывает персональные данные пользователей. По ее словам, в 2017 году удалось зафиксировать нарушение защиты информации.

"Правительство Нидерландов провело расследование рисков для конфиденциальности, связанных с использованием страниц Facebook", — отметила ван Хуффелен.

Она добавила, что в ходе расследования были обнаружены серьезные последствия, о чем сказали Meta.

Чиновник считает, что после запрета Facebook правительство может также запретить другие социальные сети. Кроме того, сама Ван Хуффелен решила больше не пользоваться Twitter.

Напомним, что согласно результатам исследования Consumer Reports, удалось обнаружить 186 892 компании, передавшие информацию о пользователях в Facebook. Каждый участник исследования имел связь с 2230 компаниями, хотя для некоторых этот показатель достигал 7000.

Также мы сообщали, что издание The Economist в материале к 20-летию Facebook указало, что роль соцсетей до сих пор велика, но начинает уменьшаться. Журналисты утверждают, что социальные сети отнимают почти половину времени, которое было потрачено в телефоне.

Facebook
соцсети
Нидерланды
Meta
правительство
запрет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме