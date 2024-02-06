Правительство Нидерландов хочет отказаться от пользования Facebook — что произошло

Девушка входит в приложение Facebook. Фото: freepik.com

Правительство Нидерландов приступило к подготовке к полному прекращению пользования Facebook, что связано с безопасностью данных. Сначала должностные лица хотели договориться с владелицей соцсети Meta о защите персональных данных, однако переговоры ничего не дали.

Об этом сообщает De Telegraaf в понедельник, 5 февраля.

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По данным издания, нидерландское правительство оценивает, во что им обойдется отказ от соцсети.

Государственный секретарь правительства Нидерландов Александра ван Хуффелен утверждает, что они долгое время озабочены тем, как Facebook прорабатывает персональные данные пользователей. По ее словам, в 2017 году удалось зафиксировать нарушение защиты информации.

"Правительство Нидерландов провело расследование рисков для конфиденциальности, связанных с использованием страниц Facebook", — отметила ван Хуффелен.

Она добавила, что в ходе расследования были обнаружены серьезные последствия, о чем сказали Meta.

Чиновник считает, что после запрета Facebook правительство может также запретить другие социальные сети. Кроме того, сама Ван Хуффелен решила больше не пользоваться Twitter.

Напомним, что согласно результатам исследования Consumer Reports, удалось обнаружить 186 892 компании, передавшие информацию о пользователях в Facebook. Каждый участник исследования имел связь с 2230 компаниями, хотя для некоторых этот показатель достигал 7000.

Также мы сообщали, что издание The Economist в материале к 20-летию Facebook указало, что роль соцсетей до сих пор велика, но начинает уменьшаться. Журналисты утверждают, что социальные сети отнимают почти половину времени, которое было потрачено в телефоне.