В російській мережі стався масштабний збій — інтернету немає по всій країні
В Росії в доменній зоні RU стався масштабний збій. Наразі інтернет цієї зони не працює у всіх регіонах РФ.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Що про це відомо
Зазначається, що моніторингові сайти заявили про збої роботи DNSSEC, внаслідок чого багато сайтів або не відкриваються взагалі або вантажаться дуже повільно.
"DNSSEC — це підпис DNS-записів домену. Він дає можливість переконатися в тому, що записи, які повертає DNS-сервер за доменом, насправді справжні", — пише російське видання onliner.
Крім того, про збої в роботі повідомили не лише в Росії, а й за її межами. Зокрема білоруські домашні оператори мають складнощі з відкриттям сайтів в RU-зоні.
Нагадаємо, раніше фахівці ГУР провели чергову успішну кібератаку на одну з російських IT-компаній. Завдяки українським хакерам було знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка займалася впровадженням інформаційних систем у російській промисловості.
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