В російській мережі стався масштабний збій — інтернету немає по всій країні

Підключення до інтернету. Ілюстративне фото: freepik.com

В Росії в доменній зоні RU стався масштабний збій. Наразі інтернет цієї зони не працює у всіх регіонах РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що про це відомо

Зазначається, що моніторингові сайти заявили про збої роботи DNSSEC, внаслідок чого багато сайтів або не відкриваються взагалі або вантажаться дуже повільно.

Збій в роботі російських ресурсів. Фото: росЗМІ

"DNSSEC — це підпис DNS-записів домену. Він дає можливість переконатися в тому, що записи, які повертає DNS-сервер за доменом, насправді справжні", — пише російське видання onliner.

Крім того, про збої в роботі повідомили не лише в Росії, а й за її межами. Зокрема білоруські домашні оператори мають складнощі з відкриттям сайтів в RU-зоні.

Нагадаємо, раніше фахівці ГУР провели чергову успішну кібератаку на одну з російських IT-компаній. Завдяки українським хакерам було знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка займалася впровадженням інформаційних систем у російській промисловості.