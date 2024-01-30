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В российской сети произошел масштабный сбой — интернета нет по всей стране

30 января 2024 19:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В российской сети произошел масштабный сбой — интернета нет по всей стране
Подключение к Интернету. Иллюстративное фото: freepik.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России в доменной зоне RU произошел масштабный сбой. В настоящее время интернет этой зоны не работает во всех регионах РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что об этом известно

Отмечается, что мониторинговые сайты заявили о сбоях работы DNSSEC, в результате чего многие сайты либо не открываются вообще, либо грузятся очень медленно.

В России не работают сайты
Сбой в работе российских ресурсов. Фото: росСМИ

"DNSSEC — это подпись DNS-записей домена. Он дает возможность убедиться в том, что записи, которые возвращает DNS-сервер за доменом, действительно подлинные", — пишет российское издание onliner.

Кроме того, о сбоях в работе сообщили не только в России, но и за ее пределами. В частности, белорусские домашние операторы испытывают сложности с открытием сайтов в RU-зоне.

Напомним, ранее специалисты ГУР провели очередную успешную кибератаку на одну из российских IT-компаний. Благодаря украинским хакерам была уничтожена вся ІТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая занималась внедрением информационных систем в российской промышленности.

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