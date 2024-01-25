Користувачі скаржаться на проблеми в роботі Instagram — що відомо

Відкритий додаток Instagram на телефоні. Фото: МЕТА

Додаток Instagram перестав оновлюватися, ймовірно в роботі застосунку стався збій. Користувачі повідомляють про "вічне завантаження" стрічки.

Про це інформують соцмережі.

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Повідомляється, що додаток Instagram не вантажить стрічку новин.

Скриншот з додатка Instagram

Своєю чергою користувачі не гаять часу та вже відреагували мемами на цей інцидент. Частина з них жартує, що таким чином світ пірне в Твіттер — сучасний Х.

Everyone coming to Twitter to see if Instagram is down pic.twitter.com/VfUlahKj8v — BondTheOG (@BondTheOG) January 25, 2024

twitter always be my one source to check if instagram is down pic.twitter.com/oJt83lKhnB — a (@chu1azo) January 25, 2024

Скриншот повідомлення користувача @claudiofreire43 з мережі Х

everyone rushing to twitter after seeing instagram down #instagramdown pic.twitter.com/SWwsjsKsBY — Khi (@khithepreacher) January 25, 2024

Нагадаємо, що нещодавно співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що на мобільний банк здійснюється потужна DDoS-атака. За його словами, щойно фахівці налагодили роботу після останнього нападу, як почався новий.