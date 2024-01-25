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Користувачі скаржаться на проблеми в роботі Instagram — що відомо

25 січня 2024 23:45
оновлено: 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Користувачі скаржаться на проблеми в роботі Instagram — що відомо
Відкритий додаток Instagram на телефоні. Фото: МЕТА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Додаток Instagram перестав оновлюватися, ймовірно в роботі застосунку стався збій. Користувачі повідомляють про "вічне завантаження" стрічки.

Про це інформують соцмережі.

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Збій у роботі Instagram

Повідомляється, що додаток Instagram не вантажить стрічку новин.

Скриншот з додатка Instagram
Скриншот з додатка Instagram

Своєю чергою користувачі не гаять часу та вже відреагували мемами на цей інцидент. Частина з них жартує, що таким чином світ пірне в Твіттер — сучасний Х.

Скриншот повідомлення користувача @claudiofreire43 з мережі Х
Скриншот повідомлення користувача @claudiofreire43 з мережі Х

Нагадаємо, що нещодавно співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що на мобільний банк здійснюється потужна DDoS-атака. За його словами, щойно фахівці налагодили роботу після останнього нападу, як почався новий.

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