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Пользователи жалуются на проблемы в работе Instagram — что известно

25 января 2024 23:45
обновлено: 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пользователи жалуются на проблемы в работе Instagram — что известно
Открытое приложение Instagram на телефоне. Фото: МЕТА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Приложение Instagram перестало обновляться, вероятно в его работе произошел сбой. Пользователи сообщают о "вечной загрузке" ленты.

Об этом информируют соцсети.

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Сообщается, что приложение Instagram не грузит новостную ленту.

Скриншот из приложения Instagram
Скриншот из приложения Instagram

В свою очередь пользователи не тратят попусту время и уже отреагировали мемами на этот инцидент. Часть из них шутит, что таким образом мир нырнет в Твиттер — современный Х.

Скриншот сообщения пользователя @claudiofreire43 из сети Х
Скриншот сообщения пользователя @claudiofreire43 из сети Х

Напомним, что недавно соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что на мобильный банк осуществляется мощная DDoS-атака. По его словам, только специалисты наладили работу после последнего нападения, как начался новый.

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