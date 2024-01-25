Пользователи жалуются на проблемы в работе Instagram — что известно
Приложение Instagram перестало обновляться, вероятно в его работе произошел сбой. Пользователи сообщают о "вечной загрузке" ленты.
Об этом информируют соцсети.
Сбой в работе Instagram
Сообщается, что приложение Instagram не грузит новостную ленту.
В свою очередь пользователи не тратят попусту время и уже отреагировали мемами на этот инцидент. Часть из них шутит, что таким образом мир нырнет в Твиттер — современный Х.
Большинство случаев, когда вы Twitter Instagram is down pic.twitter.com/VfUlahKj8v— BondTheOG (@BondTheOG) January 25, 2024
twitter всегда быть моим одним источником для проверки, если инстаграмма является ниже pic.twitter.com/oJt83lKhnB— a (@chu1azo) January 25, 2024
everyone rushing to twitter after seeing instagram down #instagramdown pic.twitter.com/SWwsjsKsBY— Khi (@khithepreacher) January 25, 2024
Напомним, что недавно соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что на мобильный банк осуществляется мощная DDoS-атака. По его словам, только специалисты наладили работу после последнего нападения, как начался новый.
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