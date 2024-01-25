Пользователи жалуются на проблемы в работе Instagram — что известно

Открытое приложение Instagram на телефоне. Фото: МЕТА

Приложение Instagram перестало обновляться, вероятно в его работе произошел сбой. Пользователи сообщают о "вечной загрузке" ленты.

Об этом информируют соцсети.

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Сообщается, что приложение Instagram не грузит новостную ленту.

Скриншот из приложения Instagram

В свою очередь пользователи не тратят попусту время и уже отреагировали мемами на этот инцидент. Часть из них шутит, что таким образом мир нырнет в Твиттер — современный Х.

Большинство случаев, когда вы Twitter Instagram is down pic.twitter.com/VfUlahKj8v — BondTheOG (@BondTheOG) January 25, 2024

twitter всегда быть моим одним источником для проверки, если инстаграмма является ниже pic.twitter.com/oJt83lKhnB — a (@chu1azo) January 25, 2024

Скриншот сообщения пользователя @claudiofreire43 из сети Х

everyone rushing to twitter after seeing instagram down #instagramdown pic.twitter.com/SWwsjsKsBY — Khi (@khithepreacher) January 25, 2024

Напомним, что недавно соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что на мобильный банк осуществляется мощная DDoS-атака. По его словам, только специалисты наладили работу после последнего нападения, как начался новый.