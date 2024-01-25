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У системі "Шлях" стався технічний збій — попередження для водіїв

25 січня 2024 12:40
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У системі "Шлях" стався технічний збій — попередження для водіїв
Автомобілі на кордоні. Фото: Unsplash
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 25 січня, у роботі система "Шлях" стався збій. Водіїв попереджають наразі доступ до системи та сайту відсутній.

Про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки". 

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Збій у системі "Шлях" 

У відомстві попередили міжнародних автомобільних перевізників та водіїв про технічний збій роботи у системі "Шлях".

"Через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до Системи "ШЛЯХ" та офіційного сайту Укртрансбезпеки", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що технічний відділ вже працює над розв'язанням проблеми і система відновить роботу найближчим часом.

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Що таке система "Шлях"

Система "Шлях" була створена 2021 року з метою усунення корупційних ризиків у сфері видачі дозволів та ліцензій на міжнародні вантажні перевезення. Проте свою роботу розпочала саме під час повномасштабної війни — 17 березня 2022 року. 

Через цю систему водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, зможуть здійснювати перетин державного кордону. Для цього треба подати заявку через "Шлях", але зробити це можуть не всі. 

Подати заявку та отримати дозвіл на виїзд мають право лише:

  • водії, що перевозять вантаж для потреб ЗСУ чи інших військових формувань відповідно до законів України;
  • водії, які перевозять медичні вантажі;
  • водії, що перевозять вантажі гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

Нагадаємо, 22 січня співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що на мобільний банк здійснюється потужна DDoS-атака. За його словами, щойно фахівці налагодили роботу після останнього нападу, як почався новий.

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шлях

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