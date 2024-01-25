В системе "Шлях" произошел технический сбой — предупреждение для водителей

Автомобили на границе. Фото: Unsplash

​Сегодня, 25 января, в работе система "Шлях" произошел сбой. Водителей предупреждают, что доступ к системе и сайту отсутствует.

Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансбезопасности".

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Сбой в системе "Шлях"

В ведомстве предупредили международных автомобильных перевозчиков и водителей о техническом сбое работы в системе "Шлях".

"Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "ШЛЯХ" и официальному сайту Укртрансбезопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что технический отдел уже работает по решению проблемы и система возобновит работу в ближайшее время.

Что такое система "Шлях"

Система "Шлях" была создана в 2021 году для устранения коррупционных рисков в сфере выдачи разрешений и лицензий на международные грузовые перевозки. Однако свою работу начала именно во время полномасштабной войны — 17 марта 2022 года.

Через эту систему водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, смогут осуществлять пересечение государственной границы. Для этого нужно подать заявку через "Шлях", но сделать это могут не все.

Подать заявку и получить разрешение на выезд имеют право:

водители, перевозящие груз для нужд ВСУ или других военных формирований в соответствии с законами Украины;

водители, перевозящие медицинские грузы;

водители, перевозящие грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

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