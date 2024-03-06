Главная соперница Трампа на праймериз Никки Хейли планирует прекратить борьбу, — WSJ

Кандидат в президенты США Никки Хейли. Фото: Scanpix

Экс-губернатор Южной Каролины и политик Никки Хейли намеревается объявить о своём отказе от участия в гонке за кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии. Хейли является основным противником Дональда Трампа на предварительных выборах республиканцев.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal в среду, 6 марта.

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Решение Хейли последовало после "супервторника", важного этапа предварительного голосования в 15 штатах, где разыгрывается большинство делегатов. Из этих 15 штатов Хейли смогла победить только в Вермонте.

Вопреки обычаю, Хейли заявила, что не будет поддерживать Трампа и призвала экс-президента обратить внимание на её избирателей.

"Что я вам скажу, так это то, что у меня есть серьезные опасения по поводу Дональда Трампа. У меня есть еще более серьезные опасения относительно Джо Байдена", — сообщила Хейли в одном из интервью.

Хейли была первой значимой фигурой, бросившей вызов Трампу среди республиканцев, и последней, кто отказался от дальнейшей борьбы.

Напомним, президент США Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп победили на праймериз во время "супервторника". Они одержали победу от своих партий в 15 штатах.

Ранее Трамп победил Никки Гейли на праймериз от республиканцев в Южной Каролине. Результаты голосования — 60% голосов против 40% в пользу Трампа.