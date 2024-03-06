Головна суперниця Трампа на праймеріз Ніккі Гейлі планує припинити боротьбу, — WSJ

Кандидатка у президенти США Ніккі Гейлі. Фото: Scanpix

Ексгубернатор Південної Кароліни та політик Ніккі Гейлі має намір оголосити про свою відмову від участі у перегонах за кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії. Гейлі є основним супротивником Дональда Трампа на попередніх виборах республіканців.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal у середу, 6 березня.

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Рішення Гейлі відбулося після "супервівторка", важливого етапу попереднього голосування в 15 штатах, де розігрується більшість делегатів. З цих 15 штатів Гейлі змогла перемогти лише у Вермонті.

Попри звичай, Гейлі заявила, що не підтримуватиме Трампа і закликала експрезидента звернути увагу на її виборців.

"Що я вам скажу, так це те, що я маю серйозні побоювання з приводу Дональда Трампа. У мене є ще серйозніші побоювання щодо Джо Байдена", — повідомила Гейлі в одному з інтерв'ю.

Гейлі була першою значущою фігурою, що кинула виклик Трампу серед республіканців, та останньою, хто відмовився від подальшої боротьби.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та колишній глава Білого дому Дональд Трамп перемогли на праймеріз під час "супервівторка". Вони здобули перемогу від своїх партій у 15 штатах.

Раніше Трамп переміг Ніккі Гейлі на праймеріз від республіканців у Південній Кароліні. Результати голосування — 60% голосів проти 40% на користь Трампа.