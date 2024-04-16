Глава СНБО объяснил, почему удары дронов по нефтяной отрасли России могут остановить Путина

Глава СНБО Александр Литвиненко. Фото: Courtesy Image

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что удары дронами по НПЗ внутри России неслучайны. Это часть стратегии по остановке агрессии Путина против Украины.

Об этом сообщает The Economist во вторник, 15 апреля.

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Удары БПЛА по НПЗ глубоко внутри России — ключевая часть стратегии остановить Путина, считает глава СНБО.

Во-первых, это ограничивает пространство российского диктатора для маневра, по мнению главы Совбеза.

Во-вторых, это поможет убедить российское общество и элиты, что продолжение войны стоит дороже ее окончания.

В отличие от России, Украина не нацелена на гражданское население, говорит Александр Литвиненко. Удары осуществляются, прежде всего, по военным кораблям, самолетам и нефтяной инфраструктуре.

"Один удар по аэродрому может повредить семь, десять, 15 самолетов. Каждый из них стоит более 30 млн долларов. Мы можем сделать операцию менее чем за 2 млн долларов. Это фантастически экономически выгодно" , — говорит Литвиненко.

Глава СНБО также рассчитывает на бунт российских элит.

"В руководстве еще достаточно много рациональных людей. Они будут думать и действовать, когда поймут, что цена пребывания с Путиным больше ухода от него", — добавляет он.

Напомним, что Зеленский отправил в отставку заместителей секретаря СНБО и начальника УГО.

Также мы сообщали, что на первой Ставке с участием нового секретаря СНБО обсудили атаки на ГЭС.