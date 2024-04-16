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Голова РНБО пояснив, чому удари дронів по нафтовій галузі Росії можуть зупинити Путіна

16 квітня 2024 11:21
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Голова РНБО пояснив, чому удари дронів по нафтовій галузі Росії можуть зупинити Путіна
Голова РНБО Олександр Литвиненко. Фото: Courtesy Image
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Голова Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що удари дронами по НПЗ всередині Росії є невипадковими. Це частина стратегії по зупинці агресії Путіна проти України.

Про це повідомляє The Economist у вівторок, 15 квітня.

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Удари БпЛА по НПЗ глибоко всередині Росії — ключова частина стратегії зупинити Путіна, вважає голова РНБО.

По-перше, це обмежує простір російського диктатора для маневру, на думку очільника Ради безпеки.

По-друге, це допоможе переконати російське суспільство та еліти, що продовження війни коштує дорожче, ніж її закінчення.

На відміну від Росії, Україна не націлена на цивільне населення, каже Олександр Литвиненко. Удари здійснюються передусім по військовим кораблям, літакам та нафтовій інфраструктурі.

"Один удар по аеродрому може пошкодити сім, десять, 15 літаків. Кожен з них коштує понад 30 млн доларів. Ми можемо зробити операцію менш ніж за 2 млн доларів. Це фантастично економічно вигідно", — говорить Литвиненко.

Голова РНБО також розраховує на бунт російських еліт.

"У керівництві ще досить багато раціональних людей. Вони будуть думати і діяти, коли зрозуміють, що ціна перебування з Путіним більша, ніж відхід від нього", — додає він.

Нагадаємо, що Зеленський відправив у відставку заступників секретаря РНБО та начальника УДО.

Також ми повідомляли, що на першій Ставці за участі нового секретаря РНБО обговорили атаки на ГЕС.

Олександр Литвиненко
нафта
РНБО

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