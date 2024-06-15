Шарль Мишель о диалоге с Россией

Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Фото: ura.ua

Президент Европейского Совета Шарль Мишель убежден, что мир требует в будущем диалога с Россией. Но только Украина определить, когда это будет возможно.

Об этом Шарль Мишель сказал во время Глобального саммита мира в Швейцарии в субботу, 15 июня, сообщают Новини.LIVE.

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Диалог с Россией

"Мир требует диалога с РФ. Именно Украина должна определить, когда это будет возможно", — считает президент Евросовета.

Также Мишель подчеркнул, что предстоящий диалог должен опираться на международное право и устав ООН. Кроме того, глава Евросовета отметил, что Украина всегда может рассчитывать на ЕС.

Свою речь Мишель закончил на украинском языке. Из его уст прозвучал лозунг "Слава Украине!".

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бинь Фархан Аль-Сауд заявил, что помощь украинцам в трудные времена "отражают долгосрочную позицию" его Королевства.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский произнес речь на Саммите мира, в которой обратился к участникам.