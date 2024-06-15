Шарль Мішель про діалог з Росією

Президент Європейської Ради Шарль Мішель. Фото: ura.ua

Президент Європейської Ради Шарль Мішель переконаний, що мир вимагає у майбутньому діалогу з Росією. Але лише Україна визначити, коли це буде можливим.

Про це Шарль Мішель сказав під час Глобального саміту миру у Швейцарії у суботу, 15 червня, повідомляють Новини.LIVE.

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"Мир вимагає діалогу з РФ. Саме Україна має визначити, коли це буде можливим", — вважає президент Євроради.

Також Мішель наголосив, що цей майбутній діалог має спиратися на міжнародне право та статут ООН. Окрім того, очільник Євроради зазначив, що Україна завжди може розраховувати на ЄС.

Свою промову Мішель закінчив українською мовою. Із його вуст пролунало гасло "Слава Україні!".

Раніше голова МЗС Саудівської Аравії Фейсал Бінь Фархан Аль-Сауд заявив, що допомога українцям у тяжкі часи "відображають довгострокову позицію" його Королівства.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виголосив промову на Саміті миру, у якій звернувся до учасників.