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Главы МИД G7 будут удерживать активы РФ, пока Россия не выплатит компенсацию Украине

17 февраля 2024 19:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Главы МИД G7 будут удерживать активы РФ, пока Россия не выплатит компенсацию Украине
Руководители МИД G7. Фото: esteri.it
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Главы Министерств иностранных дел стран Большой семерки пообещали удерживать замороженные российские активы. Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии в субботу, 17 февраля.

Удержание российских активов МИД G7

"России придется заплатить за ущерб и разрушения, которые она наносит Украине и ее народу", — указали в министерстве.

Главы МИД подтвердили свое намерение удерживать активы РФ в своих юрисдикциях иммобилизованными, пока Кремль не заплатит компенсацию Украине за нанесенный ущерб во время войны.

"Члены G7 продолжат изучать все возможные пути предоставления помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с их правовыми системами и международным правом", — отметили в итальянском МИД.

Напомним, США впервые в истории решили передать Эстонии конфискованные российские активы. Они будут предоставлены Украине для ее поддержки и помощи государству.

Добавим, Совет ЕС утвердил постановление об использовании замороженных активов РФ. Ожидается, что прибыль будут передавать в помощь Украине.

война
Италия
МИД
Украина
активы
компенсация
Россия

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