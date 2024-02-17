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Глави МЗС G7 утримуватимуть активи РФ, поки Росія не виплатить компенсацію Україні

17 лютого 2024 19:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Глави МЗС G7 утримуватимуть активи РФ, поки Росія не виплатить компенсацію Україні
Очільники МЗС G7. Фото: esteri.it
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Очільники міністерств закордонних справ країн Великої сімки пообіцяли утримувати заморожені російські активи. Це триватиме доти, поки Росія не виплатить компенсацію Україні.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Італії в суботу, 17 лютого.

Утримування російських активів МЗС G7

"Росії доведеться заплатити за шкоду і руйнування, які вона завдає Україні та її народу", — вказали в міністерстві.

Глави МЗС підтвердили свій намір зберігати активи РФ у своїх юрисдикціях іммобілізованими, поки Кремль не заплатить компенсацію Україні за завдані збитки під час війни.

"Члени G7 продовжать вивчати всі можливі шляхи надання допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до їхніх правових систем та міжнародного права", — зазначили в італійському МЗС.

Нагадаємо, США вперше в історії вирішили передати Естонії конфісковані російські активи. Вони будуть надані Україні для її підтримки та допомоги державі.

Додамо, Рада ЄС затвердила постанову щодо використання заморожених активів РФ. Очікується, що прибуток передаватимуть на допомогу Україні.

війна
Італія
МЗС
Україна
активи
компенсація
Росія

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