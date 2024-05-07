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Глава РПЦ пожелал Путину править до конца жизни

7 мая 2024 20:31
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Бригадир София
редактор
Глава РПЦ пожелал Путину править до конца жизни
Патриарх Кирилл Гундяев и Владимир Путин. Фото: EPA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

После церемонии так называемой инаугурации Владимира Путина в Благовещенском соборе Кремля глава Русской православной церкви патриарх Кирилл провел благодарственный молебен. Во время церемонии он пожелал Путину править до "до конца века".

Об этом сообщил телеканал "Дождь" во вторник, 7 мая.

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"Чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти", — пожелал патриарх Кирилл.

Также патриарх ошибся, обращаясь к Путину как "ваше высочество", вместо обычного "ваше превосходительство". Он также отметил, что глава государства должен принимать "судьбоносные и грозные решения". В качестве примера патриарх привел президенту князя Александра Невского, который "не жалел врагов", но "прославился как святой". Патриарх отметил, что у Путина сейчас есть все, чтобы "долго и успешно осуществлять великое служение родине".

Напомним, в Кремле во вторник, 7 мая, прошла церемония "инаугурации" российского правителя Владимира Путина. Он начал свой пятый президентский срок.

Ранее в Офисе президента Украины отреагировали на "инаугурацию" российского правителя Владимира Путина. Там назвали события в Кремлевском дворце "коронацией кровавого тирана".

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владимир путин
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