Глава РПЦ побажав Путіну правити до кінця життя

Патріарх Кирило Гундяєв та Володимир Путін. Фото: EPA

Після церемонії так званої інавгурації Володимира Путіна у Благовіщенському соборі Кремля глава Російської православної церкви патріарх Кирило провів подячний молебень. Під час церемонії він побажав Путіну правити до "до кінця віку".

Про це повідомив телеканал "Дождь" у вівторок, 7 травня.

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"Щоб кінець віку і означав кінець вашого перебування у владі", — побажав патріарх Кирил.

Також патріарх помилився, звертаючись до Путіна як "ваша високість", замість звичайного "ваша ясновельможність". Він також зазначив, що глава держави має приймати "доленосні та грізні рішення". Як приклад патріарх навів президенту князя Олександра Невського, який "не шкодував ворогів", але "прославився як святий". Патріарх зазначив, що у Путіна зараз є все, щоб "довго та успішно здійснювати велике служіння батьківщині".

Нагадаємо, у Кремлі у вівторок, 7 травня, відбулася церемонія "інавгурації" російського правителя Володимира Путіна. Він розпочав свій п'ятий президентський термін.

Раніше в Офісі президента України відреагували на "інавгурацію" російського правителя Володимира Путіна. Там назвали події в Кремлівському палаці "коронацією кривавого тирана".