Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит заседание Совета Безопасности ООН в среду, 17 июля. На собрании рассмотрят разные стороны международного сотрудничества.

Об этом сообщает Укринформ.

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Лавров возглавит заседание Совбеза ООН

Российский министр приедет в штаб-квартиру ООН, расположенную в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки, где пробудет 16-17 июля. Таким образом, Россия пользуется тем, что в этом месяце председательствует в Совбезе.

17 июля Лавров проведет "министерское заседание" Совбеза ООН, где будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестинский вопрос.

"Ожидается, что российский министр будет делать вид, будто его страна является ответственным игроком на международной арене, будет обвинять Запад в проблемах, созданных путинским режимом, и будет распространять дезинформацию и лживые нарративы относительно российской войны против Украины", — отмечает издание.

Россия председательствует в Совбезе ООН в июле 2024 года

Напомним, что Институт изучения войны (ISW) предусматривает вероятность того, что Россия, председательствуя в Совете Безопасности ООН, будет использовать этот пост в качестве базы для проекции влияния в международной системе. В частности, аналогичная ситуация была во время председательства РФ в апреле 2023 года.

Кроме того, Россия неоднократно пыталась оправдать удары по Украине во время заседания Совбеза ООН. Так, представитель РФ при организации Василий Небензя сделал ряд циничных заявлений на созванном по инициативе Украины заседании во вторник, 9 июля, связанном с массовым российским ракетным ударом по украинским городам 8 июля, в том числе попаданием в детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Добавим, что цинизма России не было предела, когда она решила устроить ланч по случаю своего председательства в Совбезе и основанным блюдом в меню указала котлету по-киевски с картофельным пюре.