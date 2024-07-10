Росія додала в меню ООН котлету по-київськи після засідання щодо Охматдиту

Після засідання ООН щодо удару по Охматдиту Росія влаштувала ланч — у меню була котлета по-київськи
Російські війська у понеділок, 8 липня, завдали ракетних ударів по цивільних об'єктах у Києві. Водночас в ООН після засідання, на якому обговорювали обстріли столиці України, Росія вирішила влаштувати ланч з нагоди свого головування в Радбезі.
Про це пише Укрінформ у середу, 10 липня.
Цинічний ланч ООН після обговорення ракетного удару по Києву
За даними кореспондента видання, основаною стравою в меню Росія вказала котлету по-київськи з картопляним пюре. Це прокоментував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
"Моральна деградація російської дипломатії очевидна", — наголосив він.
Кислиця зауважив, що спілкування за службовою необхідністю з російським постпредом Небензею багато дипломатів вважають нестерпним. А наступного тижня до Нью-Йорка також допустять Сергія Лаврова.
"Відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте. Добре, що йому хоч не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США", — додав український дипломат.
Нагадаємо, 8 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Києву. Під час обстрілів зафіксовано влучання по медзакладу "Охматдит" та житловому будинку у Шевченківському районі, клініці "Адоніс" у Дніпровському районі та бізнес-центру у Солом'янському районі.
Наразі ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань російських ракет. Загалом через черговий акт тероризму ворога загинули 33 людини, з них п'ятеро — діти.
Моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.
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