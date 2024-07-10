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После заседания ООН по удару по Охматдету Россия устроила ланч — в меню была котлета по-киевски

10 июля 2024 14:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия добавила в меню ООН котлету по-киевски после заседания по Охматдету
Заседание Совбеза ООН. Фото: Dreamstime
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в понедельник, 8 июля, нанесли ракетные удары по гражданским объектам в Киеве. В то же время в ООН после заседания, на котором обсуждали обстрелы столицы Украины, Россия решила устроить ланч по случаю своего председательства в Совбезе.

Об этом пишет Укринформ в среду, 10 июля.

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По данным корреспондента издания, основанным блюдом в меню Россия указала котлету по-киевски с картофельным пюре. Это прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Моральная деградация российской дипломатии очевидна", — подчеркнул он.

Кислица отметил, что общение по служебной необходимости с российским постпредом Небензей многие дипломаты считают невыносимым. А на следующей неделе в Нью-Йорк также допустят Сергея Лаврова.

"Следовательно уровень токсичности в штаб-квартире ООН еще больше вырастет. Хорошо, что ему хоть не позволяют свободно передвигаться дальше радиуса, установленного властями США", — добавил украинский дипломат.

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Меню в ООН. Фото: Укринформ

Напомним, 8 июля российские захватчики нанесли ракетные удары по Киеву. В ходе обстрелов зафиксировано попадание по медучреждению "Охматдет" и жилому дому в Шевченковском районе, клинике "Адонис" в Днепровском районе и бизнес-центру в Соломенском районе.

В настоящее время ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы на местах попадания российских ракет. Всего в результате очередного акта терроризма врага погибли 33 человека, из них пятеро — дети.

Мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" подверглась прямому попаданию российской ракеты.

ООН меню война в Украине Охматдет Россия обед

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