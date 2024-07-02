Росія хоче демонструватиме силу і вплив під час головування в Раді безпеки ООН — ISW

Засідання Ради Безпеки ООН. Фото: AFP

Росія почала головувати в Раді Безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме цю посаду як базу для проекції впливу в міжнародній системі, як це було історично.

Інформацію про це опублікували у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у понеділок, 2 липня.

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Аналітики зазначають, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров головуватиме на дебатах РБ ООН 16 і 17 липня.

"Під час головування Росії у квітні 2023 року ISW оцінило, що вона використала своє головування в Радбезі ООН, аби розширити кілька наративів щодо бажаного впливу в міжнародній системі. Також Росія використовує своє право вето в РБ ООН як основу для проекції впливу", — йдеться у повідомленні.

В ISW додають, що високопоставлені російські чиновники нещодавно розпочали кілька інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб відвести від себе відповідальність за задокументовані порушення Росією міжнародного права, вчинені в Україні, що, ймовірно, поставило б умови для майбутнього головування в РБ ООН.

Раніше Рада безпеки ООН отримала "беззаперечні" докази використання Росією по Україні ракет з Північної Кореї. Такі висновки були зроблені на основі фрагментарного дослідження уламків ракет, якими Кремль атакував нашу країну.

Також ми писали, що допомога від Заходу у сфері безпеки є єдиним шляхом, який може зупинити Росію продовжувати війну в Україні.