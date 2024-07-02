Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У ISW пояснили, яку вигоду отримає Росія від головування в РБ ООН arrow

У ISW пояснили, яку вигоду отримає Росія від головування в РБ ООН

2 липня 2024 08:16
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Росія хоче демонструватиме силу і вплив під час головування в Раді безпеки ООН — ISW
Засідання Ради Безпеки ООН. Фото: AFP
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Росія почала головувати в Раді Безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме цю посаду як базу для проекції впливу в міжнародній системі, як це було історично.

Інформацію про це опублікували у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у понеділок, 2 липня.

Читайте також:

Росія хоче демонструвати силу і вплив

Аналітики зазначають, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров головуватиме на дебатах РБ ООН 16 і 17 липня.

"Під час головування Росії у квітні 2023 року ISW оцінило, що вона використала своє головування в Радбезі ООН, аби розширити кілька наративів щодо бажаного впливу в міжнародній системі. Також Росія використовує своє право вето в РБ ООН як основу для проекції впливу", — йдеться у повідомленні.

В ISW додають, що високопоставлені російські чиновники нещодавно розпочали кілька інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб відвести від себе відповідальність за задокументовані порушення Росією міжнародного права, вчинені в Україні, що, ймовірно, поставило б умови для майбутнього головування в РБ ООН.

Раніше Рада безпеки ООН отримала "беззаперечні" докази використання Росією по Україні ракет з Північної Кореї. Такі висновки були зроблені на основі фрагментарного дослідження уламків ракет, якими Кремль атакував нашу країну.

Також ми писали, що допомога від Заходу у сфері безпеки є єдиним шляхом, який може зупинити Росію продовжувати війну в Україні

ООН Сергій Лавров ISW безпека Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо