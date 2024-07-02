Россия хочет демонстрировать силу и влияние во время председательства в Совбезе ООН — ISW

Заседание Совета Безопасности ООН. Фото: AFP

Россия начала председательствовать в Совете Безопасности ООН и, вероятно, будет использовать этот пост в качестве базы для проекции влияния в международной системе, как это было исторически.

Информацию об этом опубликовали в отчете американского Института изучения войны (ISW) в понедельник, 2 июля.

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Аналитики отмечают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах СБ ООН 16 и 17 июля.

"В ходе председательства России в апреле 2023 года ISW оценило, что он использовал свое председательство в Совбезе ООН, чтобы расширить несколько нарративов относительно желаемого влияния в международной системе. Также Россия использует свое право вето в СБ ООН как основу для проекции влияния", — говорится в сообщении.

В ISW добавляют, что высокопоставленные российские чиновники недавно начали несколько информационных операций, направленных на то, чтобы увести от себя ответственность за задокументированные нарушения Россией международного права, совершенные в Украине, что, вероятно, поставило бы условия для предстоящего председательства в СБ ООН.

Ранее Совбез ООН получил "безоговорочные" доказательства использования Россией по Украине ракет из Северной Кореи. Такие выводы были сделаны на основе фрагментарного исследования обломков ракет, которыми Кремль атаковал нашу страну.

Также мы писали, что помощь Запада в сфере безопасности является единственным путем, который может остановить Россию продолжать войну в Украине.