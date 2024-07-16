Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Глава МЗС Росії Лавров головуватиме на засіданні Радбезу ООН найближчими днями arrow

Глава МЗС Росії Лавров головуватиме на засіданні Радбезу ООН найближчими днями

16 липня 2024 04:35
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Сергій Лавров вестиме засідання Радбезу ООН 16-17 липня — деталі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить засідання Ради Безпеки ООН у середу, 17 липня. На зібранні розглянуть різні сторони міжнародної співпраці. 

Про це повідомляє Укрінформ

Читайте також:

Лавров очолить засідання Радбезу ООН

Російський міністр приїде до штаб-квартири ООН, яка розміщена в Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки, де пробуде 16-17 липня. Таким чином Росія користується тим, що цього місяця головує в Радбезі.

17 липня Лавров проведе "міністерське засідання" Радбезу ООН, де обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході, зокрема палестинське питання.

"Очікується, що російський міністр вдаватиме, ніби його країна є відповідальним гравцем на міжнародній арені, звинувачуватиме Захід у проблемах, створених путінським режимом, та поширюватиме дезінформацію і брехливі наративи стосовно російської війни проти України", — зазначає видання.

Росія головує в Радбезі ООН у липні 2024 року

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни (ISW) передбачає ймовірність того, що Росія, головуючи в Раді Безпеки ООН, буде використовувати цю посаду як базу для проєкції впливу в міжнародній системі. Зокрема аналогічна ситуація була під час головування РФ у квітні 2023 року.

Крім того, Росія неодноразово намагалася виправдати удари по Україні під час засідання Радбезу ООН. Так, представник РФ при організації Василь Небензя зробив низку цинічних заяв на скликаному за ініціативою України засіданні у вівторок, 9 липня, пов'язаному з масовим російським ракетним ударом по українських містах 8 липня, зокрема влучанням у дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

Додамо, що цинізму Росії не було меж, коли вона вирішила влаштувати ланч з нагоди свого головування в Радбезі і основаною стравою в меню вказала котлету по-київськи з картопляним пюре.

ООН МЗС Сергій Лавров війна в Україні Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня