Сергій Лавров вестиме засідання Радбезу ООН 16-17 липня — деталі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить засідання Ради Безпеки ООН у середу, 17 липня. На зібранні розглянуть різні сторони міжнародної співпраці.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Російський міністр приїде до штаб-квартири ООН, яка розміщена в Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки, де пробуде 16-17 липня. Таким чином Росія користується тим, що цього місяця головує в Радбезі.

17 липня Лавров проведе "міністерське засідання" Радбезу ООН, де обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході, зокрема палестинське питання.

"Очікується, що російський міністр вдаватиме, ніби його країна є відповідальним гравцем на міжнародній арені, звинувачуватиме Захід у проблемах, створених путінським режимом, та поширюватиме дезінформацію і брехливі наративи стосовно російської війни проти України", — зазначає видання.

Росія головує в Радбезі ООН у липні 2024 року

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни (ISW) передбачає ймовірність того, що Росія, головуючи в Раді Безпеки ООН, буде використовувати цю посаду як базу для проєкції впливу в міжнародній системі. Зокрема аналогічна ситуація була під час головування РФ у квітні 2023 року.

Крім того, Росія неодноразово намагалася виправдати удари по Україні під час засідання Радбезу ООН. Так, представник РФ при організації Василь Небензя зробив низку цинічних заяв на скликаному за ініціативою України засіданні у вівторок, 9 липня, пов'язаному з масовим російським ракетним ударом по українських містах 8 липня, зокрема влучанням у дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

Додамо, що цинізму Росії не було меж, коли вона вирішила влаштувати ланч з нагоди свого головування в Радбезі і основаною стравою в меню вказала котлету по-київськи з картопляним пюре.