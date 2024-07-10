Цинічні виправдовування Росії після удару по Охматдит — виступ Небензі в ООН

Представник Росії при ООН Василь Небензя. Фото: скриншот із відео

Представник Росії при ООН Василь Небензя зробив низку заяв на скликаному за ініціативою України засіданні Ради безпеки у вівторок, 9 липня. Термінове скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН Україна ініціювала через масований російський ракетний удар по українським містам 8 липня.

Послухали та зібрали головні моменти виступу Небензі на засіданні Ради безпеки ООН Новини.LIVE.

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Брехня №1. По "Охматдиту" вдарила ракета української ППО

Виступаючи перед постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею Небензя заявив, що по "Охматдиту" нібито вдарила ракета української ППО. Одночасно Росія визнала, що метою ударів РФ був військовий завод "Артем".

"Однією з цілей у Києві став київський завод імені Артема. Завод розташований приблизно за 2 км від постраждалої дитячої лікарні "Охматдит", є всі підстави вважати, що ракету української ППО, яка вразила його, призначили саме для перехоплення тієї російської ракети, яка влучила по заводу", — заявив Небензя.

Брехня №2. По "Охматдиту" влучив боєприпас, який постачала Норвегія

Також Небензя звернувся до влади Норвегії вказавши, що нібито саме поставлений цією країною ЗРК NASAMS влучив в "Охматдит" і запитав, чи давала ця країна дозвіл використовувати комплекс ППО для ударів по лікарнях.

"Чекаємо реакції також від норвезької влади. Чи санкціонувала вона, щоб її використовували для удару по дитячій лікарні, а також щоб, порушуючи норми МГП (міжнародного гуманітарного права), вона розміщувалася в житлових кварталах?", — сказав Небензя

Брехня №3. Влучання в "Охматдит" було не випадковим

Небензя зазначив, що трагедія в "Охматдит" сталася саме напередодні саміту НАТО, натякаючи на причетність України.

"Це вже третій саміт НАТО від початку СВО, і схожі ситуації виникали перед кожним із них. Так було 27 червня 2022 року, коли українські ЗМІ повідомили про вибух у торговельному центрі в місті Кременчук Полтавської області в той час, коли в ньому, нібито, перебували сотні людей. Насправді пожежа сталася через детонацію боєприпасів, що зберігалися в сусідній будівлі, які надійшли від США і європейських країн", — сказав представник Росії при ООН.

Нагадаємо, моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй заявила, що аналіз відео показує "високу ймовірність" прямого влучання російською ракетою в лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня.

Також Президент Зеленський заявив, що Росія почала поширювати дезінформацію щодо роботи української ППО під час масштабного удару 8 липня. Такими діями у Кремлі знову продемонстрували свій цинізм.

Раніше повідомлялося, що Росія планує розповісти свою версію про ракетний обстріл столиці України.