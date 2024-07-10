Циничные оправдания России после удара по Охматдету — выступление Небензи в ООН

Представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: скриншот с видео

Представитель России при ООН Василий Небензя сделал ряд заявлений на созванном по инициативе Украины заседании Совбеза во вторник, 9 июля. Срочный созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН Украина инициировала из-за массированного российского ракетного удара по украинским городам 8 июля.

Послушали и собрали главные моменты выступления Небензи на заседании Совбеза ООН Новини.LIVE.

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Ложь №1. По "Охматдету" ударила ракета украинской ПВО

Выступая перед постоянным представителем Украины при ООН Сергеем Кислицей Небензя заявил, что по "Охматдету" якобы ударила ракета украинской ПВО. Одновременно Россия признала, что целью ударов РФ был военный завод "Артем".

"Одной из целей в Киеве стал киевский завод имени Артема. Завод расположен примерно в 2 км от пострадавшей детской больницы "Охматдет", есть все основания полагать, что ракета украинской ПВО, которая поразила его, предназначена именно для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу", — заявил Небензя.

Ложь №2. По "Охматдету" попал боеприпас, поставляемый Норвегией

Также Небензя обратился к властям Норвегии указав, что якобы именно поставленный этой страной ЗРК NASAMS попал в "Охматдет" и спросил, давала ли эта страна разрешение использовать комплекс ПВО для ударов по больницам.

"Ждем реакции также от норвежских властей. Санкционировали ли они, чтобы ее использовали для удара по детской больнице, а также чтобы, нарушая нормы МГП (международного гуманитарного права), она размещалась в жилых кварталах?", — сказал Небензя.

Ложь №3. Попадание в "Охматдет" было не случайным



Небензя отметил, что трагедия в "Охматдет" произошла именно накануне саммита НАТО, намекая на причастность Украины.

"Это уже третий саммит НАТО с начала СВО, и похожие ситуации возникали перед каждым из них. Так было 27 июня 2022 года, когда украинские СМИ сообщили о взрыве в торговом центре в городе Кременчуг Полтавской области в то время, когда в нем, якобы, находились сотни людей. На самом деле пожар произошел из-за детонации боеприпасов, хранившихся в соседнем здании, которые поступили от США и европейских стран", — сказал представитель России при ООН.

Напомним, мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций заявила, что анализ видео показывает "высокую вероятность" прямого попадания российской ракетой в больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Также Президент Зеленский заявил, что Россия начала распространять дезинформацию о работе украинского ПВО во время масштабного удара 8 июля. Такими действиями в Кремле снова продемонстрировали свой цинизм.

Ранее сообщалось, что Россия планирует рассказать свою версию о ракетных обстрелах столицы Украины.