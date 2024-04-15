Угроза великой войны на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Reuters/L. Niesner

Страны Ближнего Востока — на грани полномасштабного конфликта. Надо сделать все возможное, чтобы избежать большой военной конфронтации в регионе.

Об этом в воскресенье, 14 апреля, заявил Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш, пишет CNN.

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Соответствующее заявление Гутерриша прозвучало во время экстренного заседания, созванного по требованию Постоянного представителя Израиля после нападения Ирана.

"Сейчас настало время для максимального воздержания… Народы региона сталкиваются с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас пришло время для разрядки и деэскалации…", — подчеркнул Генсек ООН.

Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта отступить от края пропасти и избегать каких-либо действий, которые могут привести к большим военным конфронтациям на нескольких фронтах. Страны-члены ООН со своей стороны будут делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

Напомним, 14 апреля Президент США Джо Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.

Ранее Президент Зеленский заявил, что Украина осуждает атаку Ирана против Израиля.