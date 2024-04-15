Загроза великої війни на Близькому Сході

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Фото: Reuters/L. Niesner

Країни Близького Сходу — на межі повномасштабного конфлікту. Треба зробити все можливе, аби уникнути великої військової конфронтації у регіоні.

Про це у неділю, 14 квітня, заявив Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерріш, пише CNN.

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Відповідна заява Гутерріша пролунала під час екстреного засідання, яке скликали на вимогу Постійного представника Ізраїлю після нападу Ірану.

"Зараз настав час для максимальної стриманості… Народи регіону стикаються з реальною небезпекою руйнівного повномасштабного конфлікту. Зараз настав час для розрядки і деескалації…", — наголосив Генсек ООН.

Антоніу Гутерріш закликав сторони конфлікту відступити від краю прірви та уникати будь-яких дій, що можуть призвести до великих військових конфронтацій на кількох фронтах. Країни-члени ООН зі свого боку робитимуть все можливе, аби запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході.

Нагадаємо, 14 квітня Президент США Джо Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху не відповідати на агресію Ірану.

Раніше Президент Зеленський заявив, що Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю.