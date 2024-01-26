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Галущенко сообщил, что Швеция направила 93 груза помощи энергосектору Украины

26 января 2024 09:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Галущенко сообщил, что Швеция направила 93 груза помощи энергосектору Украины
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнергетики
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала полномасштабного вторжения России Швеция направила украинскому энергетическому сектору 93 груза гуманитарной помощи. Их общий вес — 1108 тонн.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины по итогам вебинара "Восстановление энергетического сектора Украины: возможности для шведского бизнеса" с участием министра Германа Галущенко.

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"Галущенко поблагодарил Швецию за помощь энергетическому сектору Украины — 93 гуманитарных груза общим весом 1108 тонн, в частности генераторы, трансформаторы, подстанции и другое оборудование для проведения ремонтов на энергообъектах после вражеских атак", — говорится в сообщении.

К тому же заявленный вклад Швеции в Фонд поддержки энергетики Украины составляет 25,27 млн евро. По словам Галущенко, Украина заинтересована в участии шведского бизнеса в проектах, соответствующих Энергетической стратегии Украины.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина совместно с США и другими союзниками вскоре приступит к строительству больших блоков для атомных электростанций. Это должно произойти уже в этом году.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в поддержке членства Швеции в Альянсе. Он призвал парламент закончить ратификацию "при первой возможности".

Герман Галущенко
Минэнерго
Швеция
Украина
гуманитарная помощь

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