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Галущенко повідомив, що Швеція направила 93 вантажі допомоги енергосектору України

26 січня 2024 09:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Галущенко повідомив, що Швеція направила 93 вантажі допомоги енергосектору України
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міненергетики
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція направила українському енергетичному сектору 93 вантажі гуманітарної допомоги. Їхня загальна вага — 1 108 тонн.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України за підсумками вебінару "Відновлення енергетичного сектору України: можливості для шведського бізнесу" за участі міністра Германа Галущенка.

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"Галущенко подякував Швеції за допомогу енергетичному сектору України — 93 гуманітарні вантажі загальною вагою 1 108 тонн, зокрема генератори, трансформатори, підстанції та інше обладнання для проведення ремонтів на енергооб’єктах після ворожих атак", — йдеться у повідомленні.

До того ж заявлений внесок Швеції до Фонду підтримки енергетики України становить 25,27 млн євро. За словами Галущенка, Україна зацікавлена в участі шведського бізнесу у проєктах, що відповідають Енергетичній стратегії України.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна спільно з США та іншими союзниками невдовзі розпочне будівництво великих блоків для атомних електростанцій. Це має відбутися вже цьогоріч. 

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у підтримці членства Швеції в Альянсі. Він закликав парламент закінчити ратифікацію "за першої можливості".

Герман Галущенко
Міненерго
Швеція
Україна
гуманітарна допомога

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