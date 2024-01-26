Галущенко повідомив, що Швеція направила 93 вантажі допомоги енергосектору України

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міненергетики

З початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція направила українському енергетичному сектору 93 вантажі гуманітарної допомоги. Їхня загальна вага — 1 108 тонн.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України за підсумками вебінару "Відновлення енергетичного сектору України: можливості для шведського бізнесу" за участі міністра Германа Галущенка.

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"Галущенко подякував Швеції за допомогу енергетичному сектору України — 93 гуманітарні вантажі загальною вагою 1 108 тонн, зокрема генератори, трансформатори, підстанції та інше обладнання для проведення ремонтів на енергооб’єктах після ворожих атак", — йдеться у повідомленні.

До того ж заявлений внесок Швеції до Фонду підтримки енергетики України становить 25,27 млн євро. За словами Галущенка, Україна зацікавлена в участі шведського бізнесу у проєктах, що відповідають Енергетичній стратегії України.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна спільно з США та іншими союзниками невдовзі розпочне будівництво великих блоків для атомних електростанцій. Це має відбутися вже цьогоріч.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у підтримці членства Швеції в Альянсі. Він закликав парламент закінчити ратифікацію "за першої можливості".