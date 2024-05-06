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Французский посол в России прибудет на инаугурацию Путина, — Reuters

6 мая 2024 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Французский посол в России прибудет на инаугурацию Путина, — Reuters
Посол Франции в России Пьер Леви. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Посол Франции в России Пьер Леви прибудет во вторник, 7 мая, в Кремлевский дворец на инаугурацию Владимира Путина. При этом отмечается, что решение МИДа страны может повлечь за собой раскол в европейском дипломатическом сообществе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным источника агентства во французском дипведомстве, такое решение рискует спровоцировать потенциальный раскол дипломатических учреждений стран Запада. В первую очередь это заявили главы МИД стран Балтии, которые категорически осудили любую форму легитимации Путина и потенциального подрыва Украины в войне с Россией.

Также издание отмечает, что незадолго до принятия подобного решения в Париже осуждали то, как в России проходили выборы. В Елисейском дворце заявили, что подобный формат считается полным нарушением международного права.

При этом журналисты добавляют, что официальные правительственные лица стран мероприятия не изъявили желания отправляться в Москву на инаугурацию Путина, продолжая бойкот.

Напомним, ранее представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Америка признает Владимира Путина легитимным президентом России и на инаугурацию своего делегата не отправит.

В то же время в МИД Украины заявили, что не видят правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом страны-агрессора.

Франция
МИД
Кремль
президент
Россия

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